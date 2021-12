Piemonte: 335 mila euro per la conservazione del patrimonio vegetale locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Piemonte ha dato il via libera all'assegnazione di 335 mila euro per la conservazione del patrimonio vegetale locale in agricoltura. Il provvedimento fa scattare il bando per le realtà impegnate nelle attività di recupero e conservazione delle risorse vegetali locali. Ai progetti presentati viene riconosciuto un sostegno contributivo pari al 100 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 65 mila euro. Il bando verrà aperto nel mese di gennaio 2022. (segue) (Rpi)