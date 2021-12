© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quattro giorni in zona rossa Torino e l'area metropolitana tornano in verde rispetto ai livelli di inquinamento. Lo ha annunciato l'Arpa Piemonte in una nota stampa. A partire da domani potranno circolare nuovamente i veicoli diesel fino alla categoria Euro 5 rimasti esclusi con l'innalzamento dei limiti antismog. (Rpi)