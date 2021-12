Imprese: Anas, bandi da 395 milioni per "Orte Mestre" e "Grosseto Fano" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del lotto 9 della Grosseto – Fano (E78) consisteranno invece nell'adeguamento a quattro corsie della SS223 "di Paganico" per un tratto di 11,8 km compreso tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena, mediante la realizzazione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente. L'intervento comprende anche la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, tre svincoli a livelli sfalsati, oltre all'adeguamento della carreggiata esistente. Le opere d'arte principali consistono in due viadotti (Merse e Ornate), quattro cavalcavia e tre sottovia. Sono previste inoltre opere d'arte minori, tra cui opere di attraversamento idraulico, impianti di illuminazione, segnaletica, barriere di sicurezza e antirumore, nonché opere di sostegno. Anas continua così a intervenire in modo veloce ed efficace per programmare la manutenzione della rete stradale e il suo potenziamento nell'ottica di innalzare sempre di più gli standard di sicurezza della rete, migliorare l'efficienza e il comfort di guida. (Com)