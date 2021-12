Piemonte: Pietro Presti (consulente Covid), cresciuti casi ma anche capacità tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di oggi sono oltre 20 volte superiori a quelli di un anno fa, erano 335 il 28 dicembre 2020 contro i 7 mila 933 di queste ore, ma allo stesso tempo, rispetto ad un anno fa, è cresciuta enormemente la capacità del sistema di eseguire i tamponi: erano stati poco più circa 5.400 in questo giorno di un anno fa e oggi sono stati oltre 71 mila 500, con i laboratori per processarli passati dai 2 esistenti a inizio pandemia in Piemonte ai 45 di adesso. Lo ha affermato in una nota stampa il consulente strategico Covid della Regione Piemonte Pietro Presti. "Allo stesso tempo i ricoveri in intensiva sono meno della metà e quelli ordinari circa un terzo rispetto al 28 dicembre 2020", ha concluso. (Rpi)