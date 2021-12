Piemonte: alla Molinette intervento combinato parto e cervello salva sia mamma che figlia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento combinato per curare una lesione celebrale e permettere il parto. In questo modo i sanitari dell'ospedale Molinette di Torino hanno salvato sia una mamma che una bambina. I neurochirurghi hanno lavorato sulla lesione celebrale improvvisa alla donna di 33 anni che stava per partorire e intanto gli ostetrici hanno effettuato un parto cesareo per permettere la nascita della neonata. L'intervento è riuscito perfettamente e ora sia la mamma che la figlia stanno bene. (Rpi)