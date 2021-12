Lavoro: Bper Banca, siglato accordo su ottimizzazione organici con organizzazioni sindacali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella medesima data – prosegue la nota - sono state concordate con le organizzazioni sindacali nuove previsioni in tema di previdenza complementare, assistenza sanitaria e altri aspetti normativi per i lavoratori della capogruppo ed è stato raggiunto un nuovo accordo di gruppo riferito alla mobilità territoriale. “Sono molto soddisfatto degli accordi raggiunti, che costituiscono un’importante premessa per le nuove sfide che il gruppo sarà chiamato ad affrontare con il Piano Industriale 2022-2024 - commenta l’amministratore delegato di Bper Banca, Piero Luigi Montani -. Tali accordi consentiranno, tra l’altro, l’ingresso di nuove risorse, a sostegno anche dell’occupazione giovanile e in un’ottica di ricambio generazionale. Sottolineo, inoltre, l’importante armonizzazione di alcuni trattamenti economici e normativi che riguardano le varie aziende coinvolte dalle recenti operazioni straordinarie, portate a termine con successo dal gruppo Bper Banca”, conclude. (Com)