Covid: in Piemonte incidenza in aumento sia nella fascia adulta che in quella scolastica

- Nella settimana dal 20 al 26 dicembre l’incidenza regionale nel Piemonte è aumentata del 62,9 per cento passando a 534.5 casi rispetto ai 328,1 della scorsa settimana. Lo ha annunciato l'Unità di crisi della Regione Piemonte in una nota stampa. L’aumento maggiore si è registrato nella fascia di età tra i 19 e i 24 anni che è salita a 932,9 casi dai 352,1 con un aumento di ben 165 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. L'altra fascia con maggiore crescita di casi è stata quella tra i 25 e i 44 anni che è salita dell'81,2 per cento. (segue) (Rpi)