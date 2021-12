Salerno: sequestrate oltre 3,5 tonnellate di fuochi d'artificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Salerno ha sequestrato oltre 3,5 tonnellate di fuochi d'artificio non a norma. In particolare, le Fiamme gialle di Nocera Inferiore (Sa) hanno rinvenuto oltre 4 mila fuochi pirotecnici e ordigni di diverse dimensioni prodotti artigianalmente e sprovvisti di autorizzazione in un locale adibito a magazzino sito ad Angri (Sa). I militari hanno sequestrato il materiale pirotecnico, per un totale di di 4.215 manufatti distribuiti tra circa 300 colli, che se immesso in vendita avrebbe fruttato guadagni per circa 200 mila euro. La titolare del deposito si è dichiarata unica responsabile dell'accaduto ed è stata denunciata per gravi violazioni in materia di pubblica sicurezza. La merce è stata sottoposta alla perizia tecnica degli artificieri della Questura di Salerno. (Ren)