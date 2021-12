Bankitalia: nel 2020 quasi metà delle imprese ha ampliato il proprio indebitamento bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 quasi metà delle imprese ha ampliato il proprio indebitamento bancario, e il maggior debito complessivamente riconducibile ad esse afferisce per oltre i tre quarti al 5 per cento delle imprese italiane che ne ha registrato la crescita più elevata. E' quanto emerge dalla pubblicazione diffusa oggi sul sito della Banca d'Italia, della serie "Note Covid-19", dal titolo "Indebitamento e liquidità delle imprese nel 2020: evidenze su microdati di impresa". Si tratta soprattutto di imprese di grandi dimensioni, capogruppo, che hanno realizzato la maggior parte degli investimenti complessivi. Secondo la Banca d'Italia, il saldo finanziario è stato positivo per circa il 60 per cento delle imprese. Quasi metà delle risorse complessivamente generate da esse è riconducibile all’uno per cento delle imprese italiane con saldi finanziari più elevati. (segue) (Rin)