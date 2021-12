Bankitalia: nel 2020 quasi metà delle imprese ha ampliato il proprio indebitamento bancario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo studio, inoltre, quasi un quarto delle imprese ha contemporaneamente generato un saldo finanziario positivo (per 93 miliardi) e aumentato i prestiti (per 35 miliardi) nel 2020. Infine, la relazione tra saldo finanziario e variazione dell’indebitamento bancario nel 2020 appare non lineare: ordinando le imprese sulla base dei ventili della distribuzione del saldo finanziario, l’aumento dei prestiti si concentra nelle due classi estreme. Questi due gruppi di imprese hanno anche realizzato circa il 65 per cento degli investimenti complessivi. (Rin)