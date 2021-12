Torino: all'aeroporto di Caselle la prima 'fuel cell' ibrida idrogeno da 1,2 Mw in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'accordo tra Sagat e Snam, l'aeroporto di Caselle a Torino sarà il primo in Italia a ospitare un sistema fuel cell "hydrogen-ready" da 1,2 Mw di potenza. La cella a combustibile - si legge in una nota stampa - , studiata e sviluppata dalla Business unit hydrogen di Snam in partnership con la società americana Fuel cell energy, è la prima di questa tipologia e di queste dimensioni in Italia in grado di essere alimentata con percentuali variabili di idrogeno in blending con gas naturale per la generazione combinata di energia elettrica e termica. L’utilizzo di questo sistema garantisce il sostanziale annullamento delle emissioni di particolato e un risparmio di emissioni di Co2 pari a 1.630 tonnellate all’anno, equivalenti a 1 milione di viaggi in auto sulla tratta Torino centro-aeroporto. L'installazione avverrà nel secondo trimestre del 2023, con l'operazione che avrà un costo di circa 14 milioni di euro. (segue) (Rpi)