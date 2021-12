Torino: all'aeroporto di Caselle la prima 'fuel cell' ibrida idrogeno da 1,2 Mw in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’idrogeno – ha affermato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam – avrà un ruolo chiave nel perseguimento dell’obiettivo delle zero emissioni nette in molteplici settori, incluse le infrastrutture aeroportuali e portuali. Con questo accordo, forniamo all’aeroporto di Torino una soluzione energetica efficace e innovativa in grado di abbattere da subito le emissioni e di integrare quantitativi crescenti di idrogeno per il raggiungimento della neutralità carbonica". (segue) (Rpi)