Sardegna: nuovo piano di riparto delle quote del fondo nazionale per il sistema di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni

- La Giunta Regionale ha approvato il Piano di riparto della seconda parte della quota regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni relativa all'annualità 2021, in favore dei Comuni della Sardegna. L'Assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità Mario Nieddu, sottolineano che per errore materiale rilevato nelle tabelle di riparto in favore dei Comuni della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni è stato necessario procedere a delle sostituzioni. Pertanto le risorse correttamente assegnate alla Regione Sardegna per la seconda parte dell'anno 2021 ammontano a 532 mila euro. Per quanto riguarda invece la programmazione delle quote del Fondo nazionale assegnate alla Regione Sardegna per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, l'importo assegnato è di 4 milioni e 973 mila euro. (Rsc)