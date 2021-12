Campania: Nappi (Lega), De Luca sostenga imprese e lavoratori in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in Campania, tantissimi lavoratori impiegati nel settore ricettivo (in totale, in Italia, sono almeno 200 mila), rischiano di restare senza la copertura della cig, in scadenza il prossimo 31 dicembre". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale in Campania e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. "È necessario intervenire immediatamente per prorogare il termine degli ammortizzatori sociali emergenziali - ha aggiunto Nappi - e scongiurare una vera e propria catastrofe per le attività del comparto, colpite in maniera drammatica dalla pandemia. Nella nostra regione, invece di dedicarsi a regole che i numeri dei contagi di questi giorni dimostrano inutili, De Luca sostenga le nostre imprese e i nostri lavoratori in gravissima crisi, a partire dal commercio e dal turismo". "Soltanto a Napoli - ha concluso il consigliere - nel 2021, gli alberghi hanno fatto registrare il -43 per cento di camere occupate. Mentre le misure restrittive di fine anno costeranno ai commercianti oltre 30 milioni di euro. Ci aspettiamo un intervento immediato, non sermoni su Facebook". (Ren)