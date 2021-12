Emilia-Romagna: Piccinini (M5s), no a cancellare edizione mezzanotte del Tgr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Solidarietà ai giornalisti Rai dell'Emilia-Romagna oggi in sciopero". È quanto ha dichiarato Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna, riguardo allo sciopero dei giornalisti del Tgr Emilia-Romagna in segno di protesta contro la decisione dei vertici di Viale Mazzini di cancellare l'edizione di mezzanotte del telegiornale. "La decisione di cancellare l'edizione di mezzanotte del Tgr - ha aggiunto - avrà come unico effetto quelli di privare i cittadini di un importante momento di informazione offerto dal servizio pubblico. Crediamo che sia assolutamente necessario rivedere questa scelta". "Il panorama dell'informazione locale, già fortemente impoverito durante gli ultimi anni, non può permettersi di perdere un'ulteriore voce, a maggior ragione se si tratta di servizio pubblico", ha concluso Piccinini. (Ren)