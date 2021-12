Lavoro: Bper Banca, siglato accordo su ottimizzazione organici con organizzazioni sindacali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione del processo di ottimizzazione degli organici deliberato e comunicato lo scorso 23 settembre, che prevede l’uscita di 1.700 risorse, anche tramite il ricorso al Fondo di solidarietà di settore, Bper Banca informa di avere raggiunto nella serata di ieri un accordo l’accordo con le organizzazione sindacali del gruppo, volto a favorire un ricambio generazionale e professionale, unitamente a una riduzione della forza lavoro, che consentirà di diminuire in modo strutturale gli oneri del personale. A fronte di dette uscite – si legge in una nota di Bper Banca - nell’ambito dell’accordo sono state definite 550 nuove assunzioni, anche con specifiche competenze professionali, e la stabilizzazione di 300 contratti a termine, con attenzione verso i territori ove è presente il gruppo. (segue) (Com)