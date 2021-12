Torino: il nuovo segretario generale del Comune è Rosa Iovinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha nominato oggi il nuovo segretario generale che sostituirà Mario Spoto. E' l'esperta di gestione dei processi amministrativi complessi Rosa Iovinella, che ha già ricoperto il ruolo in altri comuni italiani come Latina, Reggio Emilia e Chieti. "Rinnovo i ringraziamenti a Mario Spoto per il prezioso servizio reso alla Città in questi anni e gli auguro buon lavoro - ha affermato Lo Russo -. A valle degli adempimenti tecnici amministrativi in carico agli uffici comunali, la nuova segretaria generale prenderà servizio presso la Città nel mese di gennaio", ha concluso. (Rpi)