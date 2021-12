Sardegna: chiuse indagini per incaglio motonave Crdy Blue a Sant'Antioco, tre indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti di tre persone fisiche e due persone giuridiche la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari relative all'incaglio e naufragio della Motonave CDRY Blue, avvenuto la sera del 21 dicembre 2019 in località Capo Sperone dell'Isola di Sant'Antioco, nel quale tutto l'equipaggio composto da 12 persone fu salvato mediante un complesso intervento degli elicotteri della Guardia costiera, mentre il relitto rimase sulla scogliera per lungo tempo in attesa della demolizione e successiva rimozione. Le indagini di polizia giudiziaria, condotte dal Nucleo Speciale d'Intervento (NSI) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto di Roma, hanno evidenziato che a causa delle condotte colpose messe in atto dal Comandante e da due ufficiali di coperta della nave, la navigazione avvenne in violazione di norme attinenti alla sicurezza della navigazione e con modalità che denotavano imperizia marinaresca, imprudenza e negligenza, tra l'altro mantenendo rotte altamente pericolose in presenza di forte vento che spingeva il mercantile verso la vicina costa sottovento dell'isola di sant'Antioco. (segue) (Rsc)