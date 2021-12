Sardegna: chiuse indagini per incaglio motonave Crdy Blue a Sant'Antioco, tre indagati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave, vuota di carico, era partita dal porto di Cagliari il giorno 20 dicembre 2019 in direzione della Spagna in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, pur avendo delle problematiche tecniche (non segnalate all'Autorità marittima al momento del rilascio delle spedizioni) che comportavano una riduzione di potenza dell'apparato propulsivo, procedendo poi ad inversione della rotta per cercare un ridosso. Secondo gli investigatori del NSI della Guardia costiera, a seguito dell'incaglio, che sarebbe connesso alle condotte colpose tenute nella navigazione dagli ufficiali di bordo, la nave sversò in mare ingenti quantitativi di idrocarburi di vario tipo, mai recuperati nonostante alcuni interventi da parte di ditte specializzate, cagionando un disastro ambientale consistente nell'alterazione difficilmente reversibile delle matrici ambientali marine ed il deterioramento della matrice ambientale atmosferica a causa della repentina e duratura propagazione di ingenti quantitativi di vapori di idrocarburi. La Procura della Repubblica di Cagliari ha contestato agli indagati reati in materia di sicurezza della navigazione, i delitti ambientali di disastro e inquinamento, chiamando altresì a rispondere l'armatore e la compagnia di gestione della nave delle relative responsabilità amministrative poiché le indagini hanno portato a determinare che i reati sono stati commessi dagli indagati nell'interesse ed a vantaggio di tali società. (Rsc)