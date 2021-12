Legge Bilancio: Coldiretti, salvo status agricoltore in caso di calamità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di rilievo – precisa la Coldiretti - la decontribuzione per giovani imprenditori agricoli under 40 neo insediati, il rifinanziamento del fondo filiere istituto con la legge di bilancio dello scorso anno (80 milioni per il 2022 e 50 per il 2023). Il fondo competitività ottiene 20 milioni per il 2022, il fondo grano duro 10 milioni sempre per il 2022. Al fine di favorire il distretti del cibo, introdotti con la legge di bilancio per il 2018, vengono stanziati 110 milioni. Assegnati, inoltre, 50 milioni per la misura "Ismea investe" e 10 milioni per gli interessi sulle garanzie concesse dall'Istituto. L'intervento "donne in campo" – continua la Coldiretti - vede un impegno di risorse pari a 5 milioni nel 2022 e 15 nel 2023. Le risorse a sostegno del settore forestale ("strategia forestale") sono pari a 30 milioni nel 2022 e nel 2023 e 40 nel 2024. Ulteriori risorse per il piano triennale per la pesca e per il fondo di solidarietà per la pesca ed inoltre, di grande importanza è la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 del bonus verde. Misure finanziarie di sostegno – riferisce la Coldiretti – sono state previste per la filiera delle carni derivanti da animali della specie pollo, tacchino, lepre, consigli domestici e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana e uova di volatili in guscio (30 milioni), tra le filiere maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica, e per le imprese del comparto della birra, con la progressiva riduzione delle accise nel triennio, unitamente ad agevolazioni progressive per i birrifici con produzione annua fino a 60 mila ettolitri. Sono previsti, inoltre – conclude la Coldiretti - rifinanziamenti a favore delle "filiere minori" (apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio) e l'impiego di ulteriori risorse in diversi ambiti di interesse per il settore agricolo. (Com)