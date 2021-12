Campania: Nappi (Lega), evitare speculazioni su mascherine Ffp2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si stima che la fornitura mensile di mascherine Ffp2 arrivi a costare fino ad 80 euro, denaro che grava ulteriormente sul budget familiare, in un periodo drammatico, anche sul fronte economico, come quello che stiamo vivendo. La cabina di regia nazionale sta vagliando la possibilità di calmierare il prezzo dei dispositivi di protezione, ma nel frattempo rivolgiamo un appello ai farmacisti e a tutti i rivenditori di mascherine, affinché si eviti ogni tipo di speculazione". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)