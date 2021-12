Pnrr: Torino si candida per realizzare uno dei 3 progetti Maas per migliorare l'offerta di mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Torino si è candidata per essere una delle prime tre città italiane a realizzare il progetto Maas all'interno del Pnrr. L'iniziativa mette a disposizione oltre 40 milioni di euro per creare un nuovo modello di mobilità basato su un unico sistema di fruizione e pagamento digitale per favorire lo spostamento con mezzi alternativi al mezzo privato. Non è la prima volta che la Città si interessa del progetto Maas. Già tra il 2016 e il 2018 Torino ha partecipato al progetto europeo iMove in cui 100 cittadini sono stati selezionati per utilizzare un'app di mobilità interconnessa. E in più la Città sta già collaborando con gli altri enti territoriali per stabile dei principi di cooperazione in tema di digitalizzazione del trasporto pubblico. (segue) (Rpi)