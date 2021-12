Napoli: Maresca, debiti fuori bilancio da scelte sbagliate di amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema dei debiti fuori bilancio, che abbiamo discusso in commissione e che continua a preoccuparci sempre di più, abbiamo sempre saputo e pensato di essere noi l'opposizione. Ci fa piacere costatare che ci sia anche nella maggioranza chi esprime perplessità, come sintomo di un fermento popolare contrario ad una cattiva amministrazione. Da opposizione manteniamo la nostra iniziale indicazione cioè quella di essere propositivi". Lo ha affermato in una nota il consigliere comunale di opposizione a Napoli e già candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca: "Non disdegniamo infatti di offrire un contributo alla discussione. I debiti fuori bilancio sono un tema maledettamente serio. Basterebbe solo soffermarci sul dato numerico. Oggi il Consiglio è chiamato ad esprimersi su una cifra che si aggira intorno ai 35milioni di euro: è tanta roba. Debito significativo che gli stessi revisori segnalano sempre, come causa di deficit strutturale. Questo dato determina il disavanzo complessivo e va a pesare sul bilancio del Comune. Si tratta di debiti che non sono stati previsti. Il dato da cui dobbiamo partire è che questa amministrazione debba fare un passo avanti, a partire da una domanda che dobbiamo porci: quei debiti erano prevedibili? Ci sono lavori costati circa 200mila euro, ad esempio, di cui la gran parte sono spesi per pagare 180mila euro di ponteggi. È normale?". (segue) (Ren)