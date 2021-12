Napoli: Rivellini, Hugo Maradona napoletano vero rammaricato per non aver avuto cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una triste notizia sconvolge non solo noi ma tutta Napoli: l'improvvisa morte di Hugo Hernan Maradona. Per la comunità di Napoli Capitale e del Popolo della Famiglia è una doccia fredda che ci lascia senza parole". Lo ha dichiarato in una nota l'ex eurodeputato Enzo Rivellini: "Alla presentazione della sua candidatura, poi sfumata per le lentezze della burocrazia italiana, gli regalammo la maglietta di Napoli Capitale con questo numero a dimostrazione della nostra stima e del ns affetto e Lui rise e giocà su questa cosa sapendo che il 10 è in eterno,di Diego) era di una semplicità, di una umanità e di una napoletanità unica. Anzi era rammaricato perché si sentiva un napoletano vero e non aver ricevuto la cittadinanza era per Lui in dispiacere vero". (Ren)