Abruzzo: centrosinistra, bilancio regionale illegittimo e con forte disavanzo

I rappresentanti del centrosinistra abruzzese in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Pierpaolo Pietrucci, Antonio Blasioli, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani e Marianna Scoccia, hanno illustrato oggi a L'Aquila le osservazioni sul Bilancio di previsione 2022-2024. "Il governo regionale di centrodestra presenta in aula un bilancio pieno di dubbi e privo di una reale e necessaria programmazione nonostante la politica di rigore esercitata dalla Giunta di centrosinistra nei 5 anni di governo abbia lasciato in eredità una Regione sana e risorse in grado di continuare ad affrontare priorità e ad assicurare servizi essenziali. Un'azione sempre più deludente, che non aiuta l'Abruzzo a risollevarsi dalla crisi portata dalla pandemia, nonostante le rimesse governative, i fondi statali, le economie di bilancio e i milioni a disposizione dell'esecutivo anche per il 2021/2022 e che per queste ragioni non può essere da noi avallata". Dura e articolata la posizione dei gruppi di centrosinistra in Consiglio regionale, Pd, Legnini Presidente, gruppo misto e Abruzzo in Comune, in merito alla sessione di Bilancio che impegna l'Assise in queste ore.