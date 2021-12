Torino: l'assessore al Verde, con fondi Pnrr fiume Po torna protagonista flussi turistici e sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riattivare la navigazione fluviale per scopi turistici rafforza l’idea di un rapporto forte tra la città e il fiume e l’utilizzo di natanti con propulsione elettrica è coerente con il concetto di sostenibilità ambientale, e gli stessi battelli saranno occasione di educazione ambientale per le scolaresche e per la cittadinanza. Lo ha affermato l'assessore al Verde Francesco Tresso commentando il piano da 10 milioni di euro per il ripristino della navigabilità del fiume Po. Una spesa approvata oggi in giunta comunale che verrà finanziata attraverso i fondi del Pnrr. (segue) (Rpi)