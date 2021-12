Imprese: incontro al Mise su balneari, al via la tavolo tecnico per soluzione condivisa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prima di ogni intervento - dice Garavaglia - il governo ha la necessità di conoscere il punto di vista degli operatori e questo incontro serve proprio a questo scopo”. “Riferiremo a Draghi i risultati di questo tavolo - dice Giorgetti - con la consapevolezza che nostro dovere, anche nell’interesse della categoria, è trovare soluzioni condivise che in questo particolare momento storico, anche grazie agli investimenti previsti nel Pnrr, potrebbero essere le migliori possibili”. Anche per la ministra Gelmini, che domani aggiornerà le Regioni nel corso della Conferenza sull’incontro di oggi “è corretta la proposta di costituire un tavolo tecnico per trovare una soluzione, in collaborazione con il governo, che tuteli l’italianità, le nostre eccellenze e l’occupazione”. (Com)