- Chiudere il 2021 con il bando da 100 milioni per il rafforzamento della sanità di territorio e quello da 40 milioni al Sud per il contrasto alla povertà educativa è un importante traguardo raggiunto. Lo scrive sui social il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna. “Una sanità e un'istruzione migliori sono l'unica via per far rialzare il Sud”, aggiunge. (Rin)