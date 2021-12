Covid: 696 nuovi casi in Abruzzo, rapporto tamponi-positivi all'1,99 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 696 (di età compresa tra 1 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 97.712. Il totale risulta inferiore in seguito a riallineamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso (si tratta di una 91enne della provincia di Chieti) e sale a 2.631. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 85.188 dimessi/guariti (+215 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 9.893. Sono 160 i pazienti (+6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica, 24 (+3 rispetto a ieri) quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 9.709 (+470 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.025 tamponi molecolari (1.706.692 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 29836 test antigenici (1.694.896). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all' 1,99 per cento. Del totale dei casi positivi, 24.086 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+84 rispetto a ieri), 24.819 in provincia di Chieti (+198), 23.297 in provincia di Pescara (+258), 24.524 in provincia di Teramo (+130), 798 fuori Regione (+12) e 188 (+13) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (Gru)