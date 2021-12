Covid: in Piemonte corrono i contagi, oggi a quota 7 mila 933 pari all'11,1 per cento dei tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ben 7 mila 933 i contagi Covid segnalati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, pari all'11,1 per cento dei tamponi eseguiti. Numeri pesanti, a cui si affiancano i 63 nuovi ricoveri, che portano i ricoverati complessivi a quota 1.210. In più la Regione in data odierna ha segnalato 13 nuovi decessi, di cui uno avvenuto oggi. Dei nuovi ricoverati 60 sono nei reparti ordinari e 3 nelle terapie intensive. L'unico dato positivo riguarda i guariti, che oggi sono ben 2 mila 175. (Rpi)