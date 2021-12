Imprese: Boccia (Pd) su Balneari, 8 chilometri di costa non si trasformino in propaganda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "È inaccettabile che vicende delicate e complesse come quelle relative alle concessioni demaniali che incidono su una parte consistente degli 8 mila chilometri delle coste italiane si trasformino in becera propaganda politica”. Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile Regioni e Enti locali del Partito democratico Francesco Boccia, parlando dal camion trasformato in palco del presidio organizzato davanti al Mise dal Sib, Sindacato italiano balneari–Confcommercio. “Noi non abbiamo legiferato la Bolkestein in Italia ma il lavoro di recepimento fatto in quel modo, poi contestato da tutti, fu fatto dal governo Berlusconi. Così come – prosegue - non abbiamo mai illuso nessuno aggirando il quadro europeo, ma lavorato sempre e comunque per soluzioni simili a quelle portoghesi e spagnole. Ma anche qui la destra più riottosa ha fatto passare la tesi che le imprese fossero tutte uguali, invece non lo sono. Ci sono storie lunghissime e fatte da diverse generazioni di famiglie che hanno dedicato la vita e investito tutto, ci sono storie di territori che considerano le coste come il loro oro, ci sono storie anche di criminalità che vanno affrontate e debellate”. (segue) (Com)