Piemonte: il 30 dicembre giornata di vaccini sulla neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vaccinazioni si spostano sulle piste da sci. L'iniziativa nasce in Piemonte per sensibilizzare la popolazione sulla campagna di somministrazione. Ad annunciarlo la Regione, che il 30 dicembre organizzerà degli hub speciali in collaborazione con i comuni e le Asl del territorio a Sestriere, Prato Nevoso e Alagna: alcune delle principali località sciistiche del Piemonte. Sarà possibile ricevere le prime due dosi ad accesso diretto e la terza nel caso in cui sia abbia già un appuntamento programmato lo stesso giorno. (segue) (Rpi)