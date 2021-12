Ambiente: Mite, concluse le attività di bonifica e recupero dei due pescherecci egiziani a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle giornate del 22, 23, 24 e 27 dicembre sono state avviate e concluse le delicate operazioni di bonifica antinquinamento e contestuale attività di rimessa in galleggiamento sotto il diretto controllo di un ampio dispositivo della Guardia Costiera di Cagliari che ha assicurato le indispensabili attività di monitoraggio e messa in sicurezza delle barche. Ai pescherecci, una volta svuotati i serbatoi da circa 20.000 litri di carburante e terminate le operazioni di rimessa in galleggiamento, è stata data assistenza al fine di raggiungere l'ormeggio, in sicurezza, in testata del molo Rinascita del porto di Cagliari. Le operazioni si sono concluse intorno alle 16.00 di ieri, garantendo la massima tutela dell'ambiente marino e delle coste e scongiurando così un possibile disastro ambientale. (Com)