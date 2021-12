Napoli: Saiello (M5s), licenziamento lavoratori Giraservice è colpo a territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il licenziamento dei 130 lavoratori Giraservice, con una lettera fattagli recapitare addirittura alla vigilia di Natale, è l'ennesimo colpo a un territorio che già registra un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa e nel quale continuiamo ad assistere alla fuga di aziende e multinazionali. Parliamo di operatori che da 25 anni, per conto del Consorzio Unico Campania, hanno prestato servizio di Infopoint, oltre che di stampa e distribuzione dei titoli di viaggio e di manutenzione delle macchinette erogatrici di ticket. A due mesi dalla cassa integrazione e dall'annuncio di un programma di formazione finalizzato all'inserimento occupazione, è arrivata invece la doccia fredda". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, che ha annunciatp un'audizione urgente dei lavori della Commissione con i rappresentanti dei lavoratori Giraservice, i vertici dell'azienda e l'assessore al Lavoro e alle Attività Produttive Antonio Marchiello. "Dobbiamo far partire la formazione annunciata per tutti i lavoratori e mettere in campo misure tese alla loro ricollocazione".(Ren)