Napoli: Europa Verde, fermare nepotismo nella raccolta rifiuti

- "Ha fatto bene il sindaco Manfredi a dichiarare che la gestione della raccolta rifiuti in città non va. Sono anni che si aspetta un cambiamento sostanziale della gestione di questa partecipata sia per renderla più efficiente, sia per fermare il nepotismo e il familismo nelle assunzioni e anche per migliorare il servizio riscossione nei confronti di quei cittadini che non pagano i tributi non perché non ne hanno la possibilità economica ma perché sono dei furbetti a cui nessuno dice nulla. Il dramma è che a coloro che pagano la tassa viene aumentata sempre di più creando un sistema palesemente ingiusto. I cumuli di rifiuti a Natale sono stati una scena inaccettabile che ci ha riportato indietro nel tempo e che non deve ripetersi mai più. Bisogna fare scelte coraggiose nei prossimi anni per invertire finalmente la tendenza". Lo hanno dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il coportavoce regionale del Sole che Ride Fiorella Zabatta.(Ren)