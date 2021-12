Piemonte: Gallo (Pd), vendita ospedale Settimo notizia allarmante chiediamo risposte ad assessore Icardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia della cessione dell'ospedale civico di Settimo è una notizia allarmante per i dipendenti, il territorio e i cittadini. Attendo risposte dall'assessore alla Sanità Icardi e mi aspetto che venga chiarito l'accaduto. Lo ha affermato il capogruppo Pd in Consiglio regionale del Piemonte Raffaele Gallo in una nota stampa. "Ancora il 24 novembre scorso – ha continuato Gallo – rispondendo a una mia interrogazione l’Assessore regionale alla Sanità aveva confermato che l’ospedale di Settimo sarebbe rimasto aperto e che l’Amministrazione regionale aveva intenzione di potenziarlo. (segue) (Rpi)