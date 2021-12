Napoli: Maresca, debiti fuori bilancio da scelte sbagliate di amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maresca ha aggiunto: "I dirigenti hanno fatto fino in fondo il loro dovere con quella diligenza del buon padre di famiglia che dovrebbe servire nella loro attività? Più pesante è il debito di bilancio, più grave è la patologia che sta soffrendo l'ente. Oggi noi stiamo lavorando in emergenza. Il tempo e la conoscenza delle carte sono essenziali. Nonostante esistano dei regolamenti c'è qualcosa che non va. Spesso ci accorgiamo di essere opposizione solo quando andiamo a esprimere il voto. Tra l'altro mi pare siano arrivate a 34 le delibere in discussione: davvero troppe per qualunque persona che voglia cercare di approfondire. Quanto ai debiti fuori bilancio nello specifico le sentenze condannano l'ente a pagare spesso per degli errori commessi, compresi interessi moratori per ritardato pagamento di debiti". Quindi ha aggiunto: "Dietro le condanne c'è spesso un servizio che non funziona come dovrebbe o che potrebbe funzionare meglio, come quello per la gestione delle contravvenzioni al Cds. Si deve intervenire perché evidentemente quei quasi 2 milioni di euro, il 50% di debiti fuori bilancio in discussione, potrebbero essere risparmiati. Lo stato delle azioni di rivalsa è un altro caso segnalato che bisogna approfondire. Altro problema è quello delle informazioni disponibili, sul punto ho provato a prendere a campione le schede A, che alcuni servizi segnalano bene, altri no". (segue) (Ren)