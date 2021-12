Imprese: Boccia (Pd) su Balneari, 8 chilometri di costa non si trasformino in propaganda politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- “Ci sono storie che uno stato di diritto deve conoscere e affrontare per adeguare le leggi ad un mercato che è cambiato. Noi siamo qui per ribadire che i diritti non si calpestano. Né quello delle imprese né quello dei lavoratori. Il Pd con i propri sindaci e con i cinque presidenti di Regione vigilerà e monitorerà i prossimi passaggi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola, aveva istruito un dossier a Bruxelles che ci consentiva di fare passi in avanti importanti”, sottolinea Boccia. “Ora bisogna dare ai sindaci un indirizzo chiaro e non si può perdere tempo. Questo vale per tutti i ministri coinvolti e, a maggior ragione, per Palazzo Chigi che mantiene la regia della vicenda. 8 chilometri di costa impongono serietà, rigore e celerità e non faremo sconti a nessuno", conclude il deputato. (Com)