Piemonte: Magliano (Moderati) su vendita ospedale Settimo, chiederemo subito conto in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiederemo subito conto in Consiglio Regionale di una manovra operata con modalità e tempistiche sulle quali nutriamo dubbi e perplessità. Anche i Moderati per bocca del consigliere piemontese Silvio Magliano sono pronti a dare guerra alla riapertura del Consiglio regionale sulla questione della messa in vendita dell'ospedale civico di Settimo. "Il territorio ha bisogno di un servizio pubblico di qualità - ha continuato Magliano - , a maggior ragione in una fase delicata, anzi drammatica, come quella che stiamo attraversando. Negli scorsi mesi abbiamo presentato come Moderati, sul tema, tre atti in aula: oggi restiamo allibiti da una tipologia di azione che penalizza i residenti e gli stessi lavoratori dell’Ospedale", ha concluso.(Rpi)