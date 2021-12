Torino: crollo gru, riaperto il tratto chiuso dopo l'incidente di via Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 10 giorni dal tragico incidente di via Genova costato la vita a tre operai, ha riaperto al traffico il tratto di strada che era rimasto bloccato dal crollo della gru. Non è un'apertura al 100 per cento perché comunque l'area posta sotto sequestro e oggetto di indagini è ancora off-limits, ma adesso sia i mezzi pubblici che le auto possono transitare tranquillamente per la via. E ora si attendono i primi risultati delle ricerche fatte dagli inquirenti per capire cosa ha causato quel crollo e di chi è la responsabilità. (Rpi)