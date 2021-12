Torino: Lo Russo, al lavoro su dossier da 233 milioni di euro su rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo costruendo il dossier della Città per i fondi sulla rigenerazione urbana. Si tratta di 233 milioni di euro che verranno divisi tra i comuni dell'area metropolitana. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della giunta comunale di questa mattina. "Lo studio di fattibilità è previsto entro i primi mesi di marzo - ha continuato Lo Russo -. Di conseguenza, gli assessori sono impegnati in questi giorni per portare la progettualità di Torino su questi fondi entro i primi di gennaio", ha concluso. (Rpi)