Ambiente: Mite, concluse le attività di bonifica e recupero dei due pescherecci egiziani a Cagliari

Sono terminate ieri le complesse attività di recupero e bonifica di due motopescherecci egiziani, naufragati in prossimità dello scoglio di Sant'Elia, a Cagliari, a causa del maltempo. A condurre con successo i lavori, durati più di due settimane, gli uomini della Guardia Costiera di Cagliari, agli ordini del Direttore marittimo Capitano di Vascello Mario Valente, anche grazie alle intese con il ministero della Transizione ecologica, sentito il Reparto Ambientale Marino del Corpo, capitanato dall'Ammiraglio Ispettore Aurelio Caligiore. Lo rende noto il ministero della Transizione ecologica. Dopo il salvataggio degli equipaggi delle due imbarcazioni battenti bandiera Palau, avvenuto lo scorso 11 dicembre, gli uomini della Guardia Costiera hanno messo in atto tutte le procedure necessarie a prevenire ogni forma di inquinamento e dato mandato a ditte specializzate per bonifica delle possibili sostanze inquinanti presenti a bordo e il successivo recupero dei pescherecci incagliati.