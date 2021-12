Lavoro: Bellanova, serve patto sociale per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Un'altra vita spezzata su un cantiere. Stavolta nel pieno centro di Roma, cadendo da una impalcatura. Una scia di morti sul lavoro - quelle delle ultime settimane – che non consente retoriche di prammatica e obbliga tutti i soggetti coinvolti, non ultimi quelli istituzionali, ad una radicale assunzione di responsabilità". Lo scrive la presidente di Italia viva e viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, sul suo profilo Facebook. "Si continua a morire sul lavoro non perché mancano le norme - abbiamo una legislazione in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro che fa scuola nel mondo –, ma perché continuano a latitare tre elementi fondamentali: adeguati controlli, prevenzione, formazione. Rafforzare la quantità e la qualità della formazione per gli imprenditori, i lavoratori, gli rls non è un optional", scrive Bellanova. E, prosegue: "Fornire alle lavoratrici e ai lavoratori gli strumenti essenziali a governare le macchine, soprattutto quelle più avanzate tecnologicamente, così come a servirsi di tutti i presìdi necessari alla sicurezza è, allo stesso tempo, un dovere e un diritto". (segue) (Rin)