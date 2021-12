Lavoro: Bellanova, serve patto sociale per la sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non esistono morti bianche sul lavoro perché ogni incidente è spia di una precisa responsabilità: un mancato controllo, una mancata formazione, una mancata consapevolezza sugli strumenti a disposizione, una mancata tutela. Anche la più umana disattenzione rischia di essere l'esito di una mancata formazione. Nelle aziende, grandi e piccole non fa differenza, come sui cantieri e dovunque la tutela della vita richiede comportamenti, saperi, competenze, mirati e strettamente connessi gli uni con gli altri. Non è in astratto ma in concreto, non è un costo ma un investimento, quello che più e meglio di altri conferma il valore sociale dell'impresa. Organizzazione del processo produttivo e sicurezza del lavoro vanno di pari passo. Per questo è necessario un grande patto sociale e un'alleanza, piuttosto che sterili contrapposizione per futili rendite di posizione, con la volontà dichiarata di essere allo stesso tavolo con il medesimo obiettivo: la tutela della vita, la qualità e dignità del lavoro, l'adeguatezza di un sistema produttivo ed economico che scommette su sé stesso e sulla sua capacità di generare qualità e valore sociale", conclude. (Rin)