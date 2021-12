Salerno: rissa tra baby gang, emessi 14 daspo urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il questore di Salerno ha emesso 14 daspo urbano del periodo di un anno nei confronti di altrettanti ragazzi ritenuti responsabili di rissa aggravata, tentato omicidio e danneggiamento. Le indagini sono originate lo scorso 15 maggio quando, secondo gli inquirenti, diversi giovani avrebbero fatto scoppiare una rissa sul lungomare utilizzando sfollagente, bastoni, coltelli e noccoliere. Dalla colluttazione è rimasto ferito un minore. Poco dopo, la rissa sarebbe continuata all'interno di un McDonald's nella quale è stato ferito un altro minorenne. L'attività di indagine degli investigatori ha permesso di identificare i partecipanti alla rissa, i quali sarebbero componenti di due baby gang contrapposte. In seguito sono scattate ordinanze di misure cautelari nei confronti dei minori coinvolti, alcuni dei quali sono stati portati in istituti penali per minorenni, altri in comunità alloggio. Il 21 dicembre il questore ha quindi emesso i daspo che vieta per un anno a 14 ragazzi, tra i 15 e i 18 anni, di accedere e di stazionare all'interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel comune di Salerno. (Ren)