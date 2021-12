Ambiente: Anbi Campania, Garigliano, Volturno, Sarno e Sele in netto aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata di ieri, si sono registrati, rispetto al 20 dicembre scorso, 28 aumenti dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme ad 1 solo calo, con i valori delle foci condizionati da marea crescente e mare poco mosso. Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Volturno, Garigliano, Sarno e Sele risultano in consistente aumento, a causa delle intense piogge dei giorni scorsi in particolare nella giornata di Santo Stefano. Il susseguirsi degli eventi meteorici ha impattato con suoli già molto intrisi d’acqua, pertanto la risalita dei livelli idrometrici è apparsa repentina. In calo i bacini del Cilento mentre il Lago di Conza raggiunge il massimo volume autorizzato. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania) che compila il presente bollettino interno, contenente i livelli idrometrici raggiunti dai principali corsi d’acqua nei punti specificati (Fonte: Regione Campania, Centro Funzionale Protezione Civile) ed i volumi idrici presenti nei principali invasi gestiti dai Consorzi di bonifica della regione e – per il lago di Conza - dall’Ente per l’irrigazione della Puglia Lucania e Irpinia. (segue) (Ren)