Napoli: Manfredi, su controlli anti Covid è stato fatto grande lavoro, serve responsabilità

- "Sui controlli anti-assembramento è stato fatto un grande lavoro, c'è stato molto impegno. Chiaro che è molto difficile riuscire a controllare l'assembramento, soprattutto nel periodo festivo come questo, col turismo che abbiamo". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sulle misure di contrasto al Covid-19 attuate a Napoli durante il periodo natalizio. "Sono preoccupato per l'andamento dei contagi - ha continuato il sindaco - perché i numeri che abbiamo tutt'oggi dicono che la curva dei contagi sta crescendo. Per poter fronteggiare questo, non ci vuole un'attività repressiva ma grande responsabilità da parte delle persone". (Ren)