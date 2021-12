Terra dei fuochi: tra Napoli e Caserta controlli e sequestri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Comuni di Giugliano in provincia di Napoli e di Mondragone in provincia di Caserta, sono state effettuate due operazioni di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. All' Operazione interforze di Giugliano hanno partecipato 11 equipaggi per un totale di 27 unità, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 4 attività imprenditoriali e commerciali di cui 3 sequestrate, 8 persone identificate di cui 8 denunciate e 4 sanzionate, 15.650 metri quadri di aree sequestrate, 17 natanti sequestrati, 7 motori natanti sequestrati, 4 veicoli controllati di cui 3 sequestrati, 4 sanzioni penali, sanzioni amministrative pari a 103.500,00 euro.(Ren)