Torino: crescono i casi Covid, annullato lo spettacolo pirotecnico di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno non ci sarà lo spettacolo pirotecnico di Capodanno. Ad annunciarlo il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della giunta comunale che si è tenuta questa mattina. La decisione è stata presa a causa dell'aumento dei casi Covid con l'esplosione della variante Omicron che sta portando anche il Piemonte in zona gialla. "È stato convocato un tavolo sulla sicurezza a cui stanno partecipando gli assessori agli Eventi e alla Sicurezza Mimmo Carretta e Gianna Pentenero - ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo -. In concorso con la Questura e la Prefettura abbiamo deciso di annullare lo spettacolo: la salute dei torinesi viene prima". (Rpi)