Ambiente: Anbi Campania, Garigliano, Volturno, Sarno e Sele in netto aumento (2)

- Il fiume Garigliano presenta livelli idrometrici superiori a quelli di una settimane fa sia a Sessa Aurunca (+295 centimetri) che a Cassino (+ 23 cm.). Questo fiume vede anche in consistente aumento le acque del suo tributario Peccia, che a Rocca d’Evandro risulta aumentato di 23 centimetri in una settimana. Il Volturno rispetto a una settimana fa è da considerarsi in aumento, per la crescita dei volumi provenienti dal dall’Alta valle in Molise e dalla valle del Calore Irpino. L’aumento di livello a Capua (+197 cm.), riporta il maggiore fiume meridionale a 185 centimetri sopra lo zero idrometrico. Questo fiume presenta valori idrometrici importanti con il contributo decisivo delle acque del Calore, che a Solopaca è cresciuto di 156 cm. Infine, il fiume Sele è in aumento rispetto a una settimana fa, con in evidenza Albanella (+100 centimetri). Deciso anche il contributo del Calore lucano, che sempre ad Albanella fa segnare un aumento di quasi 3 metri in una settimana, portandosi a 267 cm sopra lo zero idromentrico. (Ren)